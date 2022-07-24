Alınan bilgiye göre kaza, Mut- Söğütözü Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Arıcı 'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Mustafa Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Mustafa Arıcı, Söğütözü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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