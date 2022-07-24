Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

24.07.2022 09:14
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

Mersin'in Mut ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Mut- Söğütözü Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Arıcı'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Mustafa Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mustafa Arıcı, Söğütözü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi'nin Tahran pozu Almanları endişelendirdi: Bu bir meydan okumadır
00:47 AK Partili Mustafa Elitaş'tan ekonomi yorumu: Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
00:01 Altılı masada neler oluyor? DEVA ve Gelecek Partisi arasında kavga! Babacan'ın Davutoğlu hakkındaki ifadeleri bardağı taşırdı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
22:44 Devlet unutmaz! Başbağlar köyünde 33 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristleri acı bir son bekliyor
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 09:14:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement