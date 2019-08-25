Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Mut ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi Silifke Mut karayolunda meydana geldi. Hasan T. (30) yönetimindeki 41 PL LS yabancı plakalı otomobil, Silifke Mut istikametine seyir halinde iken hatalı sollama sonucu karşı yönden gelmekte olan Cemal A. (52) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Andal (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile Fatma Akan (49) isimli kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine oradan da Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Silifke, Mersin, Mut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hababam Sınıfının bir oyuncusu daha hayatını kaybetti
Cani adam, kız kardeşini sokak ortasında öldüresiye dövüp bıçakladı İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 8 yaralı Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 21:45:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]