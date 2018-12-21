Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
3 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde tankere çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde tankere çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) kara yolunda seyreden 33 ECN 80 plakalı çekici, 33 NHH 80 plakalı tankere arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan çekicinin sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:03 Kaynak: AA
AK Parti ve MHP Ankara İle Adana'da Ortak Miting Yapabilir
Erdoğan'ın Adana Adayının Değişmesini İstediği, Bahçeli'nin ise Değiştirmediği Konuşuluyor
Halk Otobüsünde Kadın Yolcular Arasında Çıkan Kavgada Yumruklar Havada Uçuştu
Kadınlar Otobüste Yumruk Yumruğa Kavga Etti