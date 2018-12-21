Son Dakika Haberleri: Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

3 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde tankere çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tankere çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) kara yolunda seyreden 33 ECN 80 plakalı çekici, 33 NHH 80 plakalı tankere arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan çekicinin sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:03 Kaynak: AA

Adana, Tarsus, Mersin, Güncel
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