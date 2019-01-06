Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
56 dakika önce
Mersin'de meydana gelen trafik kazasında belediye personeli hayatını kaybetti.
Mersin
'de meydana gelen trafik kazasında belediye personeli hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) Otoyolu Mezitli Kuyuluk
Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Mersin Antalya
istikametinde seyreden Ali T. yönetimindeki 34 BFR 256 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyere çarpıp karşı şeride geçen otomobil Erdemli Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Ömer Bayır yönetimindeki 33 VRF 19 plakalı minibüse çarptı. Mersin'deki bir hastayı almaya gittiği ifade edilen belediye aracının sürücüsü Ömer Bayır, kazada hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:48 Kaynak: İHA
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