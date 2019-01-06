Son Dakika Haberleri: Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

56 dakika önce

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında belediye personeli hayatını kaybetti.

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Mersin'de meydana gelen trafik kazasında belediye personeli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Mezitli Kuyuluk Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Mersin Antalya istikametinde seyreden Ali T. yönetimindeki 34 BFR 256 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyere çarpıp karşı şeride geçen otomobil Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Ömer Bayır yönetimindeki 33 VRF 19 plakalı minibüse çarptı. Mersin'deki bir hastayı almaya gittiği ifade edilen belediye aracının sürücüsü Ömer Bayır, kazada hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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