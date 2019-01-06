Son Dakika Haberleri: Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

52 dakika önce

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü Otomobilin çarptığı belediye aracının sürücüsü hayatını kaybettiMERSİN - Mersin'de meydana gelen trafik kazasında belediye personeli hayatını kaybetti.

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Otomobilin çarptığı belediye aracının sürücüsü hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'de meydana gelen trafik kazasında belediye personeli hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Mezitli Kuyuluk Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Mersin Antalya istikametinde seyreden Ali T. yönetimindeki 34 BFR 256 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyere çarpıp karşı şeride geçen otomobil Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Ömer Bayır yönetimindeki 33 VRF 19 plakalı minibüse çarptı. Mersin'deki bir hastayı almaya gittiği ifade edilen belediye aracının sürücüsü Ömer Bayır kazada hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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