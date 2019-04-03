Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
28 dakika önce
Mersin'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin
'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunda ilerleyen Abdulkadir Kaval yönetimindeki 33 NZ 066 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen C.Ç yönetimindeki 33 NJE 97 plakalı tıra çarptı.
Kazada Kaval, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:15 Kaynak: AA
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