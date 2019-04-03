Son Dakika Haberleri: Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

28 dakika önce

Mersin'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Mersin'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunda ilerleyen Abdulkadir Kaval yönetimindeki 33 NZ 066 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen C.Ç yönetimindeki 33 NJE 97 plakalı tıra çarptı.

Kazada Kaval, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'in Gülnar İlçesinde Seçimler İptal Edildi! 19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı: Fiyatlardaki Artışlar Belli Bir Zaman Diliminde Faturaya Yansıyacaktır Cenk Eren ve Işın Karaca Kazanamadığı İçin Yaptırdığı Parkı Yıktıran Muhtar'a Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 09:43:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]