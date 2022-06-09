Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

09.06.2022 11:22
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Songül B. (41) yönetimindeki otomobil, Anamur istikametine seyir halindeyken Beyreli Mahallesi D-400 Karayolu üzeri Bozyazı Limanı civarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada, araçta sıkışarak hayatını kaybeden kadın sürücünün cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

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Kaynak: İHA

Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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