Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Songül B. (41) yönetimindeki otomobil, Anamur istikametine seyir halindeyken Beyreli Mahallesi D-400 Karayolu üzeri Bozyazı Limanı civarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada, araçta sıkışarak hayatını kaybeden kadın sürücünün cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika