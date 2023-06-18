Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

18.06.2023 10:20

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda seyreden Cem Çetin yönetimindeki 06 DKT 355 plakalı otomobil ile Bahri E. idaresindeki 33 KMR 35 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki bina ve iş yerine çarparak durabildi.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 06 DKT 355 plakalı otomobilin sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AYNI ARAÇTAKİ KADIN DA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralanan aynı araçtaki Şirin Özcan ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralanan diğer sürücü Bahri E. ile otomobillerde bulunun biri bebek 3 kişi, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Tragger, Mersin, Güncel, Son Dakika

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