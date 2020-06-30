Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
C.K'nin kullandığı 68 AAB 400 plakalı tır, TEM otoyolu Eshab-ı Kehf Ziyaret Dağı mevkisinde aynı yönde giden İran uyruklu M.M, idaresindeki 38 B 44010 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada hafif yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:17 Kaynak: AA
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