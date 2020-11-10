Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı

10.11.2020 02:25

Mersin'de bir otomobilin trafik ışıklarında duran otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Mersin'de bir otomobilin trafik ışıklarında duran otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.D (34) idaresindeki 06 BAK 879 plakalı otomobil, Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, trafik ışıklarında duran A.Y'nin (29) kullandığı 33 EKH 50 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü A.Y. ve beraberindeki C.N. (31) yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı

Fatih Mahallesi, Otomobil, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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