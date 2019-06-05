Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
36 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:39 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Latif Yılmaz'ın kullandığı 33 AC 168 plakalı otomobil, Besim Yürekli idaresindeki 01 AGM 69 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, sürücü Yılmaz ile otomobildeki Nuran ve Hasan Ali Yılmaz
yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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