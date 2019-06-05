Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
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Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

36 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Latif Yılmaz'ın kullandığı 33 AC 168 plakalı otomobil, Besim Yürekli idaresindeki 01 AGM 69 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, sürücü Yılmaz ile otomobildeki Nuran ve Hasan Ali Yılmaz yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel
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