Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
3 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:17 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kadir A. yönetimindeki 44 BF 490 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 KH 7688 plakalı otomobil, D-750 kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücü Kadir A. ile diğer otomobilde bulunan Hasan Y. ve Yılmaz G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika! Rusya'dan S-400 açıklaması: Pozisyonumuzda değişiklik yok
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor