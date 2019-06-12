Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
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Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

3 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kadir A. yönetimindeki 44 BF 490 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 KH 7688 plakalı otomobil, D-750 kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücü Kadir A. ile diğer otomobilde bulunan Hasan Y. ve Yılmaz G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:17 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel
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