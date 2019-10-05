Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
26 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:30 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 01 BC 438 plakalı hafif ticari araç, Alifakı Mahallesi'nde devrildi.
Sürücüyle yanındaki F.Ç. ve Ü.Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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