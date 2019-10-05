Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

26 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 01 BC 438 plakalı hafif ticari araç, Alifakı Mahallesi'nde devrildi.

Sürücüyle yanındaki F.Ç. ve Ü.Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedildiği iddiası
CHP Efeler İlçe Başkanı, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 18:56:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]