Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhittin A'nın kullandığı 33 D 9497 plakalı otomobil, Çavuşlu Mahallesi'nde Ertuğrul A'nın kullandığı 33 AYN 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki Muhittin A, İnci A. ve Elif A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
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