Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin A'nın kullandığı 33 D 9497 plakalı otomobil, Çavuşlu Mahallesi'nde Ertuğrul A'nın kullandığı 33 AYN 55 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki Muhittin A, İnci A. ve Elif A. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Çavuşlu Mahallesi, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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