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Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

H.İ.Y. yönetimindeki 01 GN 242 plakalı otomobil Takbaş Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye devrildi.

Kazada sürücü H.İ.Y. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil sağlık ekiplerince yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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