Mersin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Mersin'de trafik kazası: 4 yaralı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Durmuş Özbek idaresindeki 33 ACR 831 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tarsus- Ankara yolu kenarındaki bir petrolün girişinde bulunan direğe çarptı.
Kazada minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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