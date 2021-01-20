- Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

- Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

20.01.2021 07:54

- Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

- Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Pozantı otoyolunun Damlama mevkinde, Pozantı istikametine seyreden Ş.S. yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen 01 AFA 008 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 6 kişiden E.R., A.R., A.R., G.R., M.R hayatını kaybederken, K.R. ile kamyon sürücüsü Ş.S. yaralandı. Yaralıların, ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
- Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
- Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
- Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus, Mersin, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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