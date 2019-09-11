Mersin'de trafik kazası: 5 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali US idaresindeki 33 BCE 13 plakalı Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne ait araç Atatür Bulvar'ında seyir halindeki Ali Avcı yönetimindeki 33 UZ 774 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Ali Us, Ali Avcı ile Avcı'nın otomobilinde bulunan Kadir, Mehmet, Sultan Avcı ve Refika Özer yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Avcı'yı sıkıştığı yerden çıkarıp, diğer yaralılarla Mut Devlet Hastanesine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.