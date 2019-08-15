Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı
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Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı

27 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.B (65) yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Yenice istikametinde kontrolden çıktı.
Yolun yanındaki araziye devrilen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tarsus, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:55 Kaynak: AA
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