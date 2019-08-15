Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı
27 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:55 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.B (65) yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) otoyolunun Yenice
istikametinde kontrolden çıktı.
Yolun yanındaki araziye devrilen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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