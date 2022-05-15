Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

15.05.2022 15:29
Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert'in cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert'in cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Yunus Timlerinde görevli Ergün Sert, sabah saatlerinde Menteş Mahallesi'nde 06 BVH 600 plakalı otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sert için Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene Sert'in ailesi, yakınları, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve çalışma arkadaşları katıldı.

Törende Sert'in özgeçmişi okundu, dua edildi. Burada Ergün Sert'in eşi Gamze, babası Mustafa, annesi Nazmiye ve kardeşi Ebru Sert üzüntü yaşadı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrası Sert'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


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