Mersin'de trafik levhalarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de trafik levhalarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı

24.03.2022 09:33
Mersin'de trafik levhalarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Mut ilçesi sınırlarındaki Sertavul Geçidi'nde trafik uyarı işaret levhalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Mersin'in Mut ilçesi sınırlarındaki Sertavul Geçidi'nde trafik uyarı işaret levhalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sertavul Geçi'nde devriye görevini yapan jandarma ekipleri güzergahtaki trafik uyarı işaret levhalarının yerlerinden söküldüğünü belirledi.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, bir araçta yaptıkları aramada 6 trafik uyarı işaret levhasını ele geçirdi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Sertavul Geçidi, Jandarma, Tragger, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de trafik levhalarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de trafik levhalarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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