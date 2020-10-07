Mersin'de trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı
07.10.2020 10:47
Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafikte tartışma sonucu kendisine bıçakla saldıran kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafikte tartışma sonucu kendisine bıçakla saldıran kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi'nde araç sürücüleri A.T. (29) ile F.E. (25) arasında "yol vermeme" meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru F.E, kendisine bıçakla saldıran A.T'ye tabancayla ateş etti.
Bileğinden ve dizinden yaralanan A.T, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.E, gözaltına alındı.
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