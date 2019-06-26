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Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mersin'de trafik ekiplerinin çalışmalarında kullanması için Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) gönderildi.

Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mersin'de trafik ekiplerinin çalışmalarında kullanması için Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) gönderildi.
Alkol kontrolleri sırasında sürücüde anlamsız beyanlar, talimatları anlamada güçlük, tepkisizlik, sinirlilik, terleme, gözlerde kızarıklık gibi şüphe çeken durumlarda ekipler, UTC ile uyuşturucu kullanımı testi yapacak.
Testin pozitif çıkması durumunda sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, 5 bin 167 lira da idari para cezası uygulanacak.
Sürücüler, sonucu kabul etmezse ekipler tarafından en yakın adli tıp kurumuna, adli tabipliğe veya sağlık kuruluşlarına götürülerek doğrulama testi yapılacak.
İlk uygulama yapıldı
Çalışma kapsamında kentteki ilk denetim, merkez Akdeniz ilçesindeki İsmet İnönü Bulvarı'nda gerçekleştirildi.
Ekipler, alkol testi yaptıkları sürücü Mitat Uluğ'un aşırı terlemesinden şüphelenerek, UTC ile de test yaptı.
Uluğ'un ağız içinden tükürük örneği alınarak, cihaza konulmasıyla yapılan testte sürücünün uyuşturucu kullanmadığı tespit edildi.
Sürücü Uluğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tarz bir denetimle ilk kez karşılaştığını belirterek, uygulamayı yararlı bulduğunu anlattı.
Denetimin ardından UTC'den alınan ve testin negatif olduğunu belirten döküm, sürücüye teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:48 Kaynak: AA
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