Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı

26.03.2022 10:28
Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü baba öldü, oğlu ise yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü baba öldü, oğlu ise yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Kayrak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 58 yaşındaki Mevlüt Mavi'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mevlüt Mavi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yaralı oğlu D.A. (22), ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı

YORUMLAR
500
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Don Son Hai, Vali Su'yu ziyaret etti Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Don Son Hai, Vali Su'yu ziyaret etti

Traktör, Mersin, Gülnar, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:37:57. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement