Mersin'de tren garındaki şahıs 15 gram esrarla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tren garındaki şahıs 15 gram esrarla yakalandı - Son Dakika

Mersin'de tren garındaki şahıs 15 gram esrarla yakalandı

6 saat önce

Mersin'de tren garındaki bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de tren garındaki şahıs 15 gram esrarla yakalandı, System.String[]

Mersin'de tren garındaki bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Tren Garı'nda yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada üzerinde 15 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
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