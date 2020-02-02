Mersin'de tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Mersin'de tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesinde trenin çarptığı hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde trenin çarptığı hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, kaza Adanalıoğlu Bağcılar hemzemin geçidinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle tren, hemzemin geçitte 33 CAT 69 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada sürücü Köksal Karabulut hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Adanalıoğlu, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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