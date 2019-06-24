Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesi Yenice
Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Yenice Mahallesi mezarlık karşısındaki hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. - MERSİN
Mersin'de tren kazası: 1 ölü 4 yaralı
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