Son Dakika Haberleri: Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Yenice Mahallesi mezarlık karşısındaki hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
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