Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı
MERSİN - Mersin'in Tarsus
ilçesi Yenice
Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen Bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Yenice Mahallesi mezarlık karşısındaki hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
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Mersin'de tren kazası: 1 ölü 4 yaralı