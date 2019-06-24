Mersin'de tren kazası
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:25 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice
Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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