Son Dakika Haberleri: Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı
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Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı (2)Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı (2)
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Okan ÇALIŞKANTARSUS (Mersin), (DHA) -
(Tür: Yurt)
Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:48 Kaynak: DHA
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