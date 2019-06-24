Mersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
- Mersin
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Mersin'de tren kazası: 1 ölü 4 yaralı
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