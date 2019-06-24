Son Dakika Haberleri: Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)
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Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1), System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
tarsus, mersin, Güncel
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