Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)
1 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde, trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
- Mersin
Mersin'de tren kazası: 1 ölü 4 yaralı
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