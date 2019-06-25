Son Dakika Haberleri: Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı

1 saat önce

MERSİN'de, yük treninin işçi minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi (20), mahkemece tutuklandı.

Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de, yük treninin işçi minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi (20), mahkemece tutuklandı.
Kaza, dün, Tarsus ilçesinde meydana geldi. Suriyeli 12 tarım işçisini 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüyle taşıyan Ahmet Çiftçi, iddiaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçide geldiğinde, yük trenini görmesine rağmen karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ulukışla- Adana seferini yapan makinistler Müslüm A. ve Ali A. yönetimindeki 22218 sefer sayılı yük treninin geldiğini gören Çiftçi, minibüsten inip, yoldan kaçtı. Tren ise yolcuların kaçamayıp, içinde kaldığı minibüse çarptı. Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan yola savrulan Vakha Aksat (17) adlı kadın işçi, trenin altında kalarak, yaşamını yitirdi ve 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Vakha Aksat'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 
Kaza sonrası olay yerinde gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından  Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Makinistler Müslüm A. ve Ali A. ise dün sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Makinistlerin ifadelerinde; minibüsün geçitte durduğunu, fren yapmalarına rağmen treni durduramadıklarını, minibüsteki yolcuların kaçma girişiminde bulunmadıklarını söyledikleri öğrenilmişti. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
Ahmet Çiftçi, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:36:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]