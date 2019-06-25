Son Dakika Haberleri: Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı (2)
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Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı (2)

2 saat önce

YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİMersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazada yaşamını yitiren tarım işçisi Suriyeli Vadha Aksak'ın (18), cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı (2), System.String[]

YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazada yaşamını yitiren tarım işçisi Suriyeli Vadha Aksak'ın (18), cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.  Osmaniye'ye götürülen Aksak'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası asri mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.
İbrahim EMÜL/OSMANİYE,  


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:03 Kaynak: DHA
Tarsus, İşçi, Mersin, Güncel
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