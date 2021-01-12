Mersin'de trol ile yasa dışı balık avcılığına 45 bin 822 lira ceza - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trol ile balık avlayan 5 balıkçıya 45 bin 822 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir teknede trol ile balık avlandığını belirledi.

Teknedeki 5 kişiye 45 bin 822 lira ceza uygulandı.