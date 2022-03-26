Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi

26.03.2022 10:42
Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Taşucu Limanı açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.

Teknedeki 3 balıkçıya 41 bin 604 lira verildi.

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Sahil Güvenlik, Taşucu Limanı, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi - Son Dakika
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