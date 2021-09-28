Teknedeki 4 balıkçıya 30 bin 548 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mersin 'in Akdeniz ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza kesildi.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza verildi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak