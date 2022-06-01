Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

01.06.2022 19:51
Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde, tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arpaçsakarlar Mahallesi'nde A.B. ile dini nikahlı eşinin amcası Cebrail Aslan (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tüfekle vurulan Aslan, ağır yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, A.B'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Cebrail Aslan, Arpaçsakarlar, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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