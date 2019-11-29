Son Dakika Haberleri: Mersin'de tüfekli saldırıya uğrayan baba ile kızı yaralandı
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Mersin'de tüfekli saldırıya uğrayan baba ile kızı yaralandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu yaralanan baba ile 4 yaşındaki kızı, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de tüfekli saldırıya uğrayan baba ile kızı yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu yaralanan baba ile 4 yaşındaki kızı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yürürken uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan N.K (39) ve kızı B.K, Tarsus Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Polis, ifadeler doğrultusunda plakasız motosikletten tüfekle ateş açtıkları belirlenen 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

N.K'nın durumunun iyi olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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