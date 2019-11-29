Son Dakika › Güncel › Mersin'de tüfekli saldırıya uğrayan baba ile kızı yaralandı - Son Dakika
Mersin'de tüfekli saldırıya uğrayan baba ile kızı yaralandı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu yaralanan baba ile 4 yaşındaki kızı, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu yaralanan baba ile 4 yaşındaki kızı, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yürürken uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan N.K (39) ve kızı B.K, Tarsus Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Polis, ifadeler doğrultusunda plakasız motosikletten tüfekle ateş açtıkları belirlenen 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
N.K'nın durumunun iyi olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor