Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile hizmet - Son Dakika

Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile hizmet

DOĞU Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından yerli turistler ağırlanmaya başlarken, turizmciler Batı Akdeniz ve Ege'de uygulanan fiyat artışlarının aksine bir önceki yılın fiyatlarıyla hizmet verdiklerini ifade ediyor.

Çukurova'da başlayan sıcaklar ve nemle birlikte vatandaşlar serinlemek için hem sahile ve hem de yaylalara akın ediyor. Özellikle sahile akın eden vatandaşlar, Akdeniz'in mavi suları ile kumsalının keyfini çıkartırken, diğer taraftan da su sporlarına katılıp, tarihi ve turistik bölgeleri de gezmeyi ihmal etmiyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yerli turistlere hizmet vermeye başladıklarının belirterek, şunları söyledi

Doğu Akdeniz'in turizmde dünyaya açılan kapısı olan Kızkalesi, müthiş bir yer. Kızkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Çevremizde açık hava müzesi şeklinde tarihi mekanlarımız mevcut. Virüs nedeniyle dünyada büyük sıkıntılar yaşanırken ülkemizde de turizm sektörü de bundan etkilendi. Özellikle yurt dışında yaşayan misafirlerimizin gelmemesi büyük sıkıntılara neden oldu ama biz Kızkalesi olarak 2019 yaz sezonunda uyguladığımız 2020 yaz sezonunda uyguluyoruz. Gelen misafirlerimize sıkıntı yaşatmıyoruz. Tabi duyuyoruz, özellikle Ege'de, Batı Akdeniz'de fiyatlar noktasında çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Fakat biz fiyatları gelen misafirlerimize yansıtmıyoruz. Fiyatlarımız çok makul. Herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz.

Başkan Yardımcısı Öztop, koronavirüsle mücadele kapsamında Kızkalesi'nde çok ciddi çalışmaların yapıldığını dile getirerek, Gerçekten plajda çok ciddi bir çalışma yapıldı. Oteller hazır, yataklar temiz. Virüs kapsamındaki çalışmaların tamamı yapıldı. Tabi Kızkalesi sadece kum, deniz ve güneş değil, yat turları, deniz sporları alanında çok ciddi çalışmalar yapılıyor diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYE UYMUYORLAR

Öte yandan, turizmcilerin aldığı tüm önlemlere rağmen, günü birlik tatile gelenlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymaması ile dikkat çekiyor. Tüm uyarılara ve uygulamalara rağmen vatandaşlar hem kumsalda hem de denize sosyal mesafe kurallarına uymayarak denize girip güneşlenmeye devam ediyor.