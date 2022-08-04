MERSİN'DE JANDARMADAN SKUTERLİ DENETİM

MERSİN'de, turizm sezonu nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini gören ilçelerdeki sahil bandı ve yürüyüş yollarında skuter kullanan jandarma timleri göreve başladı.

Sahil bandı ve yürüyüş yollarında skuter kullanan jandarma timleri Erdemli ve Silifke ilçelerinde göreve başladı. Turizmin yoğun olarak yaşandığı jandarma sorumluluk alanında yer alan bölgelerde hem çevre dostu hem de daha hızlı ve mobilize bir şekilde kolluk hizmeti sunmayı amaçlayan uygulamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatil yapmaları maksadıyla devriye görevi icra edilecek ve bölgede yaşanabilecek olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek.