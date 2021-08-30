MERSİN'DE TURİZMCİLER SEZONDAN MEMNUN - Son Dakika

MERSİN'de turizmciler, yerli ve yabancı misafirlerin tatil ilgisinden memnun. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop "Burada kasım ayına kadar denize giriliyor. Deniz ısısı çok ideal bir sıcakta bulunuyor. Ekim ayının sonuna kadar da iyi rezervasyonlarımız var" dedi.

Pandemi yasaklarının kalkması ile birlikte tatil merkezlerinin yolunu tutan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkartıyor. Özellikle, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Gaziantep gibi kentlerden gelenlerin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği Mersin'de, oteller ile tatil merkezleri tam kapasite. Birçok tesis, sonbaharda da tatilcileri ağırlamak için çalışmalar başlattı.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, koronavirüsün turizmcileri uzun süre etkilediğini belirterek "Özellikle bu yıl her şeyin açılmasıyla birlikte turizmciler derin bir nefes ve taze kan aldı. İşletmeciler olarak bu yıl dolu dolu bir sezon geçirdik. Bundan sonraki periyotta da okulların açılması ile birlikte rezervasyonlarımız var. Özellikle sakinliği tercih eden aileler rezervasyonlarını yaptı" dedi.

GÜNEŞLİ GÜNLER TATİLİ UZATIYOR

Kentteki hava şartları nedeniyle yılın 11 ayının güneşli geçtiğini hatırlatan Öztop, şunları söyledi:

"Mersin'de turizm sadece Temmuz-Ağustos aylarında yapılmıyor. Burada Kasım ayına kadar denize giriliyor. Deniz ısısı çok ideal bir sıcakta bulunuyor. Ekim ayının sonuna kadar da iyi rezervasyonlarımız var. Yüzde 100 doluluk olmasa bile belli bir oranda doluluk yaşayacağız. İşletmeciler olarak sezon başında koronavirüs nedeniyle uyguladığımız tedbirleri hala uygulamaya devam ediyoruz. Bundan sonraki periyotta da uygulayacağız. Plajımız, denizimiz çok güzel. Herkesi Kızkalesi'ne bekliyorum."