Mersin'de 'Türk işaret dili eğitimi' - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara yönelik ilk defa "Türk işaret dili eğitimi" düzenlendi.



Yeminli Türk işaret dili tercümanı Esra Alkan tarafından verilen eğitimde, katılımcılar Türk işaret dili alfabesini kullanarak isim ve soy isimlerini paylaştı. Bir ay sürecek eğitimlerin ilk seansında işitme engelli bireyler ve işaret diliyle ilgili bilgiler aktarılırken, uygulamalar da gerçekleştirildi. Türkiye'de işitme engelli bireylerin sayısının 3 milyona ulaştığını belirten Alkan, dışarıdan hiçbir engelleri görünmediği için işitme engellilerin en az dikkat çeken grupta yer aldıklarını ifade etti. Alkan, işitme engelliler için hayati önem taşıyan "3E"den bahsederek bunların erken teşhis, erken cihazlandırma ve erken eğitim olduğu dile getirdi. Katılımcılara işaret dilinden bahseden Alkan, işaret dilinin işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları bir görsel dil olduğunu belirtti. İşaret dilinde seslerin görüldüğünü ve zengin bir kelime haznesine sahip olduğunu vurgulayan Alkan, bu dilde jest ve mimiklerin en önemli unsur olduğunu ifade etti. Dünyanın her yerinde işaret dilinin aynı olduğu yönünde yanlış bir bilginin olduğunu kaydeden Alkan, dünyanın her yerinde işaret dilinin aynı olmadığını ve çoğu ülkenin kendi işaret dili olduğunun altını çizdi. İşaret dilinin tam olan bir dil olmadığıyla ilgili yanlış bilgiyi de düzelten Alkan, işaret dillerinin tam olan ve kendine has kelime üretme gücü ile gramerleri olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca işaret dilinin işitme engellilere yardım etmek için başka insanlar tarafından icat edilmediğini, işitme engellilerin buluştuğu her yerde bu dilin doğal olarak geliştiğini belirtti.



Türk işaret dili eğitimi kapsamında eğitim gören vatandaşlardan Aslı Melekoğlu, bu tarz bir eğitimin oldukça yerinde ve faydalı olduğunu dile getirdi. Melekoğlu, "Çevremde, sokakta, yolda karşılaştığım işitme engellilerle iletişim kurabilmek için eğitime katıldım. Nasıl İngilizce eğitim alıyorsak ve insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorsak, aynı şekilde işitme engellilerle de iletişim kurabilmek adına bu eğitimi almak istedim. Bu noktada da Başkanımızın desteğinin devamını bekliyoruz. Bu eğitim için de teşekkür ediyoruz. İnternet ortamından eğitimin başlayacağını öğrendim ve katılmak istedim. Çok keyifli gidiyor. Aramızda işitme engelliler de var" dedi.



Eğitimlerini sürdüren vatandaşlardan Ayla Özer ise ilk defa bir işaret dili eğitimine katıldığını belirterek, "İşitme engelli arkadaşlarla iletişim kurmak istiyorum. Yeni dil öğrenmek güzel. Yeni bir şeyler öğrenmek hoşuma gidiyor. Görünce çok sevindim hemen de müracaat ettim. Teşekkür ediyoruz, böyle toplum yararına eğitimler güzel, verimli de geçiyor" diye konuştu. - MERSİN