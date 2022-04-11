Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Mersin'de, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda organize edilen kutlama programı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların hizmete alındığı programda, Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, yeni polis otomobillerinden birine binerek incelemede bulundu.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümüne özel pasta kesildi.

Gemideki ışıklı gösteri ilgiyle izlendi

Kıyı şeridinde toplanan vatandaşlar, etkinlikler kapsamında bir gemide gerçekleştirilen ışıklı gösteriyi izledi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, yaptıkları gösteride denizden Türk bayrağı çıkardı. Kutlamalarda, havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Dron ile Türk bayrağı uçurulan etkinlikte, Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran ekibi ile Toroslar Belediye halk oyunları topluluğu da gösteri sundu. Vatandaşlar, gösterileri ilgiyle seyretti.

Alanda kurulan stantlarda ise polis ekipleri vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirip broşür dağıttı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, Türk polisinin, milletinin huzuru, güveni için fedakarca görev yaptığını vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Aslan da mutlu bir günü vatandaşlarla bir arada kutladıklarını dile getirerek, "Emniyet teşkilatının hangi seviyeye geldiğini, nasıl çağ atladığını hep birlikte görüyoruz. Vatandaşlar stantlarımızı geziyorlar. Son derece memnunlar. Mersinlilerin bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kutlama programına, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda polis ve vatandaş da katıldı.