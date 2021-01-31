Atıl durumdaki turunç ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Atıl durumdaki turunç ekonomiye kazandırılıyor

31.01.2021 17:03
Atıl durumdaki turunç ekonomiye kazandırılıyor, System.String[]

Atıl durumdaki turunç ekonomiye kazandırılıyorMERSİN'in en büyük değerlerinden birisi olan turuncun farklı bir alanda daha kullanılması için çalışmalara başlandı.

Atıl durumdaki turunç ekonomiye kazandırılıyor

MERSİN'in en büyük değerlerinden birisi olan turuncun farklı bir alanda daha kullanılması için çalışmalara başlandı. Daha önce tatlı, reçel, sabun ve kolonya üretiminde kullanılan turuncun, AR-GE çalışmaları tamamlanan proje kapsamında salata ve yemeklerde sos olarak kullanımı sağlanacak.

Geleneksel tatlardan birisi olan turunç ekşisi adı verilen sosu yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Rotary Kulüpleri 2430. Bölge Guvarnörü Serhan Antalyalı, Toros Rotary Kulübü geçmiş dönem Başkanı Prof. Dr. Esat Yılgör, Toros Rotary Kulübü Başkanı Murat Ergenç, Kızkalesi Rotary Kulübü Başkanı Zehra Korkmaz, Mezitli Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör Mezitli Deresi kenarında atıl durumda olan turunç ağaçları ile buluştu ve ürün hasadı yaparak ilk startı verdi. Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan turunçlar, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafından işlenerek salata ve yemek sosu haline getirilecek.

Proje ile ilgili bilgi veren Toros Rotary Kulübü Başkanı Murat Ergenç  "Muhteşem güzelliğine karşın yenilemediği için kendi kendisine çürümeye terk edilen turunçların reçel, yemek sosu ve ilaç sanayinde kullanılması amacıyla proje geliştirdik.  Şehrimizde yere dökülerek kötü görüntü oluşturan turuncu ekonomiye kazandırmak istiyoruz" dedi.

Toros Rotary Kulübü geçmiş dönem Başkanı Prof. Dr. Esat Yılgör, "Hem üretim hem de besinsel açıdan böylesi önemli bir ürünü ekonomiye kazandırmaktan dolayı mutluyum. Böyle bir projede yer almaktan dolayı da son derece gururluyum" derken Rotary Kulüpleri 2430. Bölge Guvarnörü Serhan Antalyalı ise, "Paydaşlar bir araya gelerek Mersin için çok değerli bir proje ortaya koydular. Kısa sürede çok önemli sonuçlar alınacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Unutulan bir Mersin değerini yeniden hatırlatmak istediklerini ifade eden Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, "Atık haldeki turunçları üretime katkı sunarken, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden hatırlatmak istiyoruz. Bunun için çok değerli işbirlikleri geliştirdik. Daha önce çöpe giden turunçlar çok değerli üretimlere dönüşerek sıfır atık haline gelecek. Bu ekonomik açıdan güçlü ve son derece çevreci bir proje. Üretimi kadınlarımız yapacağı için kadın güçlenmesine de destek olacak. Mezitli Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve Toros Üniversitesi bir araya gelerek güç birliği yaptık. Daha güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

Türkiye'de tarımsal üretimin gerilediğini ve buna bağlı olarak ücretlerinin artığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise şunları söyledi:

"Tarımsal üretimde yaşanan sıkıntılara karşı atıl durumda olan turunçların daha fazla alanda değerlendirilebilmesi için proje geliştirdik. Özellikle pandemi sürecinde çok daha iyi gördük ki sağlıklı bir toplum için tarımsal üretim son derece önemli. Doğal meyve ve sebzelerden yapılan üretimler maalesef yeterince kullanılmıyor. Hem doğal üretime dikkat çekmek hem de atık haldeki bir ürünü değerlendirmek için son derece önemli bir proje. Halkımız, daha önce hiç tatmadıkları pek çok türevine sahip olacak."

Turuncun çok kolay üretilen bir ağaç olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, "Biz tüm halkımızın üretim içerisinde yer almasını istiyoruz ve bunun için her türlü yardımı yapıyoruz. Kent içi tarım hamlesini bu nedenle başlattık. Kadın Üretici Pazarlarımızı bu amaçla hayata geçirdik. Hobi bahçelerimiz insanlarımız tarımsal üretimin içerisinde vakit geçirebilsin diye var. Kentte tartımı yerleştirmek istiyoruz. Merkezi hükümet sebze meyve fiyatlarını nasıl düşüreceğinin yollarını ararken biz en doğru modeli onlara sunuyoruz. Gelsinler kent içi tarımın nasıl olduğunu, atıl arsaların nasıl güzelliğe dönüştüğünü görsünler. Üretim alanlarını insanlara açarsanız, halkımız daha ucuz ürüne ulaşır. Tüketici doğrudan üreticiden alarak komisyoncular aracılığı ile fiyatların fahiş hale gelmesinin önüne geçebilirler" dedi.

Toros Dağları, Kızkalesi, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atıl durumdaki turunç ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika


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