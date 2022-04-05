Mersin'de tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor

05.04.2022 15:38
Mersin'de tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin keçilerinden birinin doğurduğu tüysüz oğlağa özenle bakılıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin keçilerinden birinin doğurduğu tüysüz oğlağa özenle bakılıyor.

İlçenin yüksek kesimlerindeki Çiriş Mahallesi'nde tüysüz doğan oğlağa, hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çifti "Kara Kız" adını verdi.

Zaman zaman annesiyle buluşturulup süt ihtiyacı giderilen tüysüz oğlak, akşamları ailenin evine alınıyor.

Özenle bakılan "Kara Kız"a, derisi zarar görmemesi için kıyafet de giydiriliyor.

"Bebeğe bakar gibi bakıyoruz"

Hüseyin Tosun, AA muhabirine, tüysüz oğlağın yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Oğlağın beslenmesine dikkat ettiklerini anlatan Tosun, "Bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Gündüzleri annesi, geceleri biz besliyoruz. Tüyü olmadığı için torunlarımın elbisesinden giydiriyoruz. Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Adını da 'Kara Kız' koyduk. Oğlağımızın sağlığı her gün iyiye gidiyor." diye konuştu.

Aysel Tosun da ilk kez böyle bir şey gördüklerini belirterek, "Dört torunum vardı. Bu tüysüz 'Kara Kız' ile beş torunum oldu. Torunlarıma nasıl bakıyorsam ona da aynı bakıyorum. Bebekten farkı yok. İlk doğduğunda iki gün biberonla emzirdik şimdi annesini emiyor. Güneşten etkilenmemesi için zeytinyağı ve kantaron yağı sürüyoruz. Üşümemesi için çocukların elbiselerinden giydiriyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Mersin'de isim önergesi reddedilen parka Eren Bülbül'ün adını taşıyan tabela dikildi Mersin'de isim önergesi reddedilen parka Eren Bülbül'ün adını taşıyan tabela dikildi Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Şekeronya' müzikalini çocuklarla buluşturacak Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Şekeronya' müzikalini çocuklarla buluşturacak

Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Naci nereye gidecek?
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 15:53:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement