Son Dakika Haberleri: Mersin'de, TYP kapsamında bin 350 kişi okullarda istihdam edilecek
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Mersin'de, TYP kapsamında bin 350 kişi okullarda istihdam edilecek

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 350 kişiyi okullarda işe yerleştirecek.

Mersin'de, TYP kapsamında bin 350 kişi okullarda istihdam edilecek, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 350 kişiyi okullarda işe yerleştirecek. Bakım, onarım ve temizlik işlerinde bin 50, güvenlik görevlisi olarak 300 kişinin 9 ay süreyle istihdam edileceği programa başvurular 23 Eylül'de başlayacak.


Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamayla Mersin İl Müdürlüğüne ayrılan ödenek dahilinde toplam bin 350 kişiye yönelik olarak Toplum Yararına Programlar düzenleneceğini bildirdi. Bozkurt, TYP'nin, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen programlardan biri olduğunu belirtti. İşsiz vatandaşların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yaklaşık 9 ay süre ile istihdam edileceklerini belirten Bozkurt, bu kapsamda çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik işleri için bin 50 kişinin, güvenlik görevlisi olarak da 300 kişinin okullarda işe yerleştirileceğini kaydetti.


Söz konusu TYP başvurularının, 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında 'www.iskur.gov.tr' adresinden ya da Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü, Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur hizmet merkezlerinden yapılabileceğini ifade eden Bozkurt, "Program katılımcıları, başvuruların bitmesine müteakip noter kurası yöntemi ile belirlenecek" dedi. - MERSİN

Mersin, İŞKUR, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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