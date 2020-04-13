Mersin'de üç sağlık çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, biri profesör üç sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Çamsarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Lütfen önlemlere tam uyarak görevimizi yapalım. Bugün itibarıyla biri profesör hocamız olmak üzere üç sağlık çalışanımız Kovid + olarak izlenmekte." ifadesini kullandı.