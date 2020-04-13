Son Dakika › Güncel › Mersin'de üç sağlık çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
Mersin'de üç sağlık çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
6 saat önce
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, biri profesör üç sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, biri profesör üç sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Çamsarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Lütfen önlemlere tam uyarak görevimizi yapalım. Bugün itibarıyla biri profesör hocamız olmak üzere üç sağlık çalışanımız Kovid + olarak izlenmekte." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:44 Kaynak: AA
Son Dakika Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti