Mersin'de uçamayan leylek yavrusu tedavi edildi - Son Dakika

Kurt, gazetecilere, iş yerinin bahçesinde bulduğu leylek yavrusu, tedavi edilip doğaya salındığı için mutlu olduğunu söyledi.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edilen leylek yavrusu, doğaya salındı.

Muayenesinde, güçsüz kaldığı için uçamadığı belirlenen leylek tedavi edildi.

Saray Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde Aytaç Kurt, uçamadığını fark ettiği leylek yavrusunu veterinere götürdü.

Mersin 'in Silifke ilçesinde, güçsüz kaldığı için uçamayan leylek yavrusu tedavisinin ardından doğaya salındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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